Sokak ortasında eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Bursa’da evini terk edip başka bir adamla yaşamaya başlayan karısını, evine döndüğü gün sokak ortasında bıçaklayarak öldüren H. Koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 31 Ağustos 2023 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Otomobiliyle, Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H. Koca (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla Koca (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla Koca, hızla koşmaya başladı. Bıçakla araçtan inen H. Koca, yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H. Koca pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları ise "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi. 4 çocuk annesi kadının otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, 3 ayda tamamlandı. 4 çocuk babası H. Koca’nın, ’eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Leyla Koca’nın sevgilisi olduğu iddia edilen M.Z. ve çocukların ifadeleri yer aldı. Çocukları, anne ile babalarının aralarında sürekli tartışmalar yaşadığını belirtirken, sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirten M.Z. ise, "Onu görmek için Bursa’ya geldim. Arkadaşlığımız ilerledi. Evli olduğunu sonradan öğrendim. Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay günü de kocası ile görüşmek için İstanbul’dan Bursa’ya gelmişti" dedi.

Hakkı Koca, iddianamede yer alan ifadesinde, BUDO Mudanya İskelesi’nden aldığı eşi ile çay içip, yemek yediklerini, eşinin bir otelde konaklamak istediğini belirterek, "Bir otelin geceliğinin 2 bin 500 lira olduğunu söyledim. Kendisine pahalı gelince Görükle’de bir ev kiralamayı düşündük. Balat yakınlarında trafik yavaşlayınca eşim aşağıya indi. Arabaya binmesi için çağırdım. Arabanın arka tarafına doğru geçince ben de aşağıya indim. Eşimi nasıl bıçakladığımı ve olay anını hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurduğumu da bilmiyorum. Sonra orada beni darbettiler. Bayılmışım. Kendime geldiğimde başımda polisleri ve olay yerinde ambulansı gördüm. Olay öncesi bıçağı, Leyla’ya zarar vermek için yanıma almamıştım. Sadece Leyla tehdit altında olduğu için, birileri bize zarar verir düşüncesiyle bıçağı yanıma almıştım. Olayı bir anlık öfke ile gerçekleştirdim. Çok pişmanım" diye kendini savundu.

İddianame, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.