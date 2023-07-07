Sokak ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

Bursa’da husumetlisi tarafından sokak ortasında 4 kurşunla göğsünden vurulan 38 yaşındaki Muhammed Taşkesen ağır yaralandı. Polis olay yerinden araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Muhammed Taşkesen, Cambaz Sokak üzerinde husumetlisiyle konuşmak için buluştu. Bir süre tartışma yaşayan ikili kısa sürede kavgaya tutuştu. Bu esnada yanındaki tabancasına sarılan saldırgan arka arkaya tetiğe bastı. 5 kurşunun 4’ü Taşkesen’in göğüs bölgesine isabet etti. Kanlar içinde yerde kalan Taşkesen için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Muhammed Taşkesen’i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan Taşkesen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.