Sokak ortasında kadına saldırdı, polis kıskıvrak yakaladı

Esenyurt’ta bir çift, yolda yürüdükleri esnada tartışmaya başladı. Saniyeler sonra öfkeli adam kadına vurmaya başlarken, o sırada çevrede bulunan polisler olaya müdahale etti. Şahıs kelepçelenerek gözaltına alınırken, kadının "Yapmayın abi" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda adam, kadına vurmaya başladı. O sırada çevrede bulunan 3 polis koşarak olaya müdahale etti. Öfkeli adam polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. O anlarda adam “Yandım abi” diye bağırırken, kadın “Yapmayın abi” diyerek polislerden şahsın bırakılmasını istedi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.