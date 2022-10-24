Sokak ortasında kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokak ortasında kapkaç yapıldı. Olay hakkında çalışma yürüten polis 18 yaşından küçük iki şüpheliden 1’ni yakaladı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine gönderildi.

Olay, Kurtuluş Caddesi, Alaattin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ilerleyen mağdurun yanına genç yaşlarda tanımadığı iki kişi yaklaştı. Elindeki çantayı kaptığı gibi kaçan şahıslar uzaklaşırken, içinde 600 lira nakit para, alyans yüzük ve cep telefonu bulunan çantanın sahibi de olay hakkında şikayete bulundu.

Konu hakkında soruşturma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki araştırmalar sonunda kapkaç yapan iki kişinin kimliklerini 18 yaşından küçük C.K. ve İ.B. olarak tespit etti. Şüphelilerinden daha önce de onlarca kez benzer suçlara karışmış olan C.K. yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.