Sokak ortasında silahla vurulan iki kardeşi ölüm ayırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında tartıştıkları husumetlileri tarafından silahla vurulan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak’ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Veysel Taştekin ve kardeşi Mehmet Taştekin silahla vuruldu. Veysel Taştekin başına, Mehmet Taştekin ise göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralandı. İki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Taştekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ameliyattan çıkan Veysel Taştekin’in ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Z.B. ve S.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.