Sokak ortasında silahlı saldırı

Tekirdağ Çorlu'da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Sokak ortasında silahlı saldırı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Muhittin Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. Evine giden S.B. henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına iki kurşun isabet eden S.B. yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Saldırganın yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.