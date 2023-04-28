Sokak ortasında vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında tabancayla vurulan bir şahıs yaralandı.

Sokak ortasında vuruldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında tabancayla vurulan bir şahıs yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak’ta meydana geldi. Serkan K. (39), sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.