Sokak ortasındaki dehşete ilişkin saldırganın akrabası konuştu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşini bıçaklayarak yüzünden yaralanmasına sebep olan ve adliyeye sevk edilen şahsın akrabası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırganın kuzeni Serkan Saitoğlu, “Kardeşimin başına bu olaylar tamamen şuurlu bir şekilde getirilmiştir. Allah kimseye yaşatmasın, çocuğu resmen şizofren hale getirip daha sonra üzerine ağır bir ithamda bulunmuştur. Konuya ilişkin bizde gerekli şekilde mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Olay, dün Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye, dini nikahlı Y.Ö. (33) ile eski eşi G.Ç. (31) sokakta karşılaştı. İddiaya göre, Y.Ö., barışma isteğini kabul etmeyen G.Ç.’ye elindeki ekmek bıçağıyla saldırdı. Bu esnada yüzüne bıçak darbeleri alan ve kanlar içerisinde kalan kadın yere yığıldı. Yaralı kadının kız kardeşinin yardım çığlıklarına koşan çevredeki vatandaşlar tarafından G.Ç., bölgedeki bir otomobil ile Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı G.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırgan ise olaydan bir süre sonra suç aleti ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Saldırganın akrabasından açıklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan Y.Ö., Pamukova Adliyesi’ne sevk edildi. Saldırganın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği esnada kuzeni Serkan Saitoğlu ise olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saitoğlu, “Kardeşimin başına bu olaylar tamamen şuurlu bir şekilde getirilmiştir. Malum şahıs evli olduğu halde kardeşimle yasak bir ilişki kurmuş ve bu yasak ilişkiden kız çocuğu dünyaya gelmiştir, 4 yaşında halen. Bu şahıs, kardeşimi dövdürtüp daha sonra öldürülmesini talep etmiş ve talepleri arttırıp kendi resmi nikahlı, 2 çocuklu olan ailesinden boşanmasını ve boşanmazsa bu olayı gün yüzüne çıkartacağını söylemiş. Ve şuan 3 tane kardeşim ve dayımın kızlarından 1 milyona yakın kredi çekilmiştir. Ve kulağımıza gelen ise 1 milyona yakın da diğer türlü harcamalar var. Araba aldırmış, en iyi telefonlardan alınmış 2’şer tane. Bunların hepsi faturalı ve beyanı esastır bizde” diye konuştu.

“Bizde gerekli mücadelemizi vereceğiz”

Saitoğlu, “Şuan benim kardeşimin başına geleni, Allah kimseye yaşatmasın. Çocuğu resmen şizofren hale getirip daha sonra üzerine ağır bir ithamda bulunmuştur şahıs, bu dediklerini yapmadığı için. Resmen perişan olduk, Allah kimsenin başına vermesin. Kardeşimizi iki defa psikiyatriye götürdük. Çünkü aşırı derecede psikolojisi bozulmuştu. Artık bu olaylar günlük yaşantısını zorlaştıracak hale getirdi. Bizde bundan dolayı kendisini psikologlara götürdük. Ailecek çok kötü durumdayız. Ailemize karşı bir iftirada bulundular. Asılsız alakası olmayan bir ihbarda bulunularak evimize 15-20 tane emniyet ekibiyle geldiler. Ve emniyet güçlerini de gereksiz yere uğraştırdılar. Biz köyümüzde insanlara karşı farklı algı içerisine girdik. Bizde gerekli şekilde mücadelemizi vereceğiz, bu asılsız iftiranın altından kalkacağız” şeklinde konuştu.

Yaralı kadın hastaneden seslenmişti

Saldırganın adliyedeki işlemleri sürüyor. Öte yandan, yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan G.Ç.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Hastaneden seslenen yaralı kadın da, “Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum” ifadelerine yer vermişti.