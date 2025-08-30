Sokak ortasındaki silahlı saldırının ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahsın alışveriş dönüşü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs, sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. Harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araçta pusu kuran 3 şüpheli, elinde poşetler ile yürüyen Ömer Akbay’a (35) tabancayla defalarca ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akbay hastanede hayatını kaybederken, yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk seken kurşunla hafif yaralandı. Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlandı. Ayrıca ölen Ömer Akbay’ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer aldı. Paylaşımların ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, paylaşımları yapan şahsın güvenlik kamerası görüntülerinde aracın arka kapısından inen şapkalı şahıs olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.