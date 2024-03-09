Sokak satıcısının üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı

Arnavutköy'de polisin teknik takibinde olan bir kişi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakalanırken üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak satıcısının üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Arnavutköy’de polisin teknik takibinde olan bir kişi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakalanırken üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy’de polisin yakın takibinde olan B.Ö. isimli şahıs bir ara sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Daha önceden de çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen B.Ö. ‘nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.