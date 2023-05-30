Sokaklar bu projeyle dönüştürülecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı’ ile sokakları yayalar, çocuklar ve aileler için yaşanabilir alanlara dönüştürecek.

Program çerçevesinde ilk olarak Körfez Esentepe Mahallesi’nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresi seçildi. Okul çevresindeki motorlu araç hakimiyetinde olan sokakları, yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekanlara dönüştürmek hedefleniyor. Saha çalışması nisan ayında başlayan program kapsamında projenin tüm paydaşları ile Uygulamalı Veri Toplama çalışması yapıldı. Çalışma ile projenin ileriki süreçler için yapılacak işlere ait bilgilerin hangi detayda nasıl toplanması ve düzenlenmesi gerektiği ele alındı. Sona doğru gelinen tasarım çalışmasında trafiğe kapanması planlanan yol aksları belirlenerek yaya ve trafik güvenliği açısından uygun bir tasarım anlayışı benimsenip Güvenli Okul Yolu haline getirilmesi amaçlanıyor.

Program, Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Körfez Belediyesi ile birlikte yürütülen Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.