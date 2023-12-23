Sokaklarda belediye ekiplerince çalışma

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sokaklarda belediye ekiplerince çalışma
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Pazaryeri Belediye kış öncesi sokak aralarında onarımı yapılacak olan yerleri tespit ederek, o bölgeleri onarılıp, düzenleniyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu yıl kar yağışlarının etkisini göstermediğini belirterek, kar veya yağmur yağışına karşı halkın zorlanmayacağı yeni yollar açtıklarını söyledi.