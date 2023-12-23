Sokaklarda belediye ekiplerince çalışma
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Pazaryeri Belediye kış öncesi sokak aralarında onarımı yapılacak olan yerleri tespit ederek, o bölgeleri onarılıp, düzenleniyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu yıl kar yağışlarının etkisini göstermediğini belirterek, kar veya yağmur yağışına karşı halkın zorlanmayacağı yeni yollar açtıklarını söyledi.