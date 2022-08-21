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Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere saldırı: 1 bekçi şehit oldu
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Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere saldırı: 1 bekçi şehit oldu

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 3 çocuk babası Oltan Koca şehit oldu.

Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere saldırı: 1 bekçi şehit oldu
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Olay saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak’ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

Taşlarla bekçilere saldırdılar

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Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazınından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan üç çocuk babası Oltun Koca Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu.

Mahalle bekçileri hastaneye akın etti

Oltan Koca’nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hastaneye gelerek incelemlerde bulundu.

Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Editör

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