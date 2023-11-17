Sokakta havaya ateş eden maganda kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken havaya ateş eden maganda amatör kameraya yakalandı.

Sokakta havaya ateş eden maganda kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken havaya ateş eden maganda amatör kameraya yakalandı.

Olay, İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak’ta meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürürken belinden çıkardığı tabancayla havaya 5 el ateş etti. Şahıs daha sonra bir binaya girdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine polis ekipleri magandanın peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.