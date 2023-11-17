Sokakta havaya ateş eden maganda kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken havaya ateş eden maganda amatör kameraya yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken havaya ateş eden maganda amatör kameraya yakalandı.
Olay, İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak’ta meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürürken belinden çıkardığı tabancayla havaya 5 el ateş etti. Şahıs daha sonra bir binaya girdi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine polis ekipleri magandanın peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.