Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta yürürken araçtan açılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıda apartmanın duvarına 3 mermi isabet etti.

Olay gece 00.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kemal Y.’ye (29) henüz plakası belirlenemeyen araçtan tabancayla ateş edildi. Mermilerden biri Kemal’in sırtına isabet etti. 3 adet mermi ise apartmanın duvarına isabet etti.

Yaralanan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Aracıyla kaçan saldırgan polis ekiplerince aranıyor.