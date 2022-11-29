Sokaktaki canlar mamaya kolayca ulaşıyor

Gemlik Belediyesi, sadece 120 bini aşkın vatandaşın değil, sokaktaki canların da belediyesi olduğunu gözler önüne seriyor. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan mama odaklarına düzenli olarak yüzlerce kilo mama takviyesi gerçekleştiriyor.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan severlerin de desteğiyle sokaktaki canların karınlarını her mevsim rahatlıkla doyurabilmesi için çalışmaya devam ediyor. Ekipler, şimdiye kadar 25 farklı noktaya mama odağı ile su ve beslenme kapları yerleştirdi. Bu noktalara her hafta yaklaşık 500 kilogram kuru mama bırakılıyor. Mamalar, kedi ve köpeklere yönelik ayrı olarak ekleniyor. Öte yandan özellikle sahil kısmındaki mama odaklarından güvercin ve diğer hayvanların da beslendikleri görülüyor. Odakların temizlik ve bakımları belediye ekipleri ve hayvan severler işbirliğinde yapılıyor.

Gemlik’te sokaktaki canların sağlık beslenmeleri için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hizmetlerin kış aylarında artarak devam edeceğini dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin 25 farklı noktasındaki mama odaklarına her hafta yaklaşık 500 kilogram mama bırakıyor. Bunun dışında bu odakların bakımlarını ekiplerimiz hayvan severlerle birlikte gerçekleştiriyorlar. Çeşitli sebeplerle yaralanan canlarımız da ekiplerimiz tarafından bulundukları yerden alınarak Umurbey’deki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’mizde tedavi ediliyor. Burada kısırlaştırma işlemleri de uygulanarak kontrolsüz çoğalmalarının önüne geçiliyor. Yani Gemlik’te sokaktaki canlar da huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürüyorlar.”