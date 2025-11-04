Sokaktan sıcacık yuvaya: 'Pati İzi'nde 500 can dost yeni hayatına kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan sahiplendirme kampanyası olan Pati İzi projesi, yüzlerce sokak hayvanına sıcak bir yuva kazandırmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde sahiplendirilen 500’üncü can dost Güneş, İzmit’ten gelen Şahin ailesine kavuştu. Her geçen gün daha fazla hayvanın hayatına dokunan Pati İzi, Sakarya’da sevgiyle büyüyen bir başarı hikayesine dönüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan sahiplendirme projesi "Pati İzi" sokak hayvanlarına sıcak yuva bulmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen proje sayesinde her gün bir patili dost, yeni ailesine kavuşuyor. Projenin en son başarısı ise 500’üncü sahiplendirme oldu. İzmit’ten Sakarya’ya gelen Şahin ailesi, sosyal medyada gördükleri köpeğin yerinde görmek ve sahiplenmek için Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geldi. Kısa sürede güçlü bir bağ oluşturdukları patili dostu sahiplenen Şahin ailesi, ismini ise ‘Güneş’ koydu.

500’üncü hayvanı sahiplenen Pınar Şahin, "Bir süredir hayvan sahiplenmek istiyordum ve sosyal medya üzerinden araştırma yaparken Pati İzi adlı projeyle karşılaştım. Daha sonra Sakarya’ya gelip bakımevini ziyaret ettim. Burada hayvanlarla bir anda güçlü bir bağ kurdum. Ardından beğendiğimiz köpeği sahiplendik ve adını Güneş koyduk. İlk kez bir hayvan sahiplendik. Üç kardeşiz. İzmit’ten üç kişi geldik, şimdi köpeğimizle birlikte dört kişi olarak döneceğiz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan @sbbbakimevi sosyal medya hesabı üzerinden yürütülen Pati İzi projesi, Sakaryalı hayvan severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hesap üzerinden paylaşılan köpeklerin isimleri, fotoğrafları ve bakım ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi alan vatandaşlar, istedikleri hayvanı sahiplenebiliyor. Proje kapsamında farklı cins, renk ve yaşlarda köpekler her gün sosyal medyada tanıtılarak yeni ailelerine kavuşuyor. Sahiplendirme süreci, Pazartesi ve pazar günleri dışında her gün 14.00-16.00 saatleri arasında Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, gerekli sorumlulukları kabul etmeleri ve şartları yerine getirmeleri durumunda patili dostlarını sahiplenebiliyor. Sahiplendirilen hayvanlar tüm aşı ve bakımları yapıldıktan sonra yeni ailelerine teslim ediliyor. 500’üncü patili dostun sahiplendirilmesi, Pati İzi’nin Sakarya’da adeta bir başarı hikayesine dönüştüğünün göstergesi oldu.