Söke'de deprem bölgesi için başlatılan hayvan bağışına yoğun ilgi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Ziraat Odası tarafından deprem bölgesine etleri ulaştırılmak üzere canlı hayvan bağışı kampanyası başlatılmıştı. 8 Şubat günü öğle saatlerinde duyurusu yapılan kampanyada hayvan bağışlarının 9 Şubat Perşembe saat 13.00’e kadar kabul edileceği belirtilmişti.

24 saatlik dilimde kampanyaya yoğun ilgi oldu. Edinilen bilgiye göre, 12 adet büyükbaş, 42 adet küçükbaş olmak üzere toplam 54 adet hayvan bağışı yapıldı. Bağışlarla toplanan canlı hayvanların Kuyucak tesisteki kesimlerinin yapılacağı, ardından Denizli Et Balık Kombinesi Müdürlüğü’ne teslim edilerek, hızlıca afet bölgesine sevkinin gerçekleştirileceği belirtildi.