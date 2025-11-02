Sollama yaparken zeytinliğe uçtu

Bursa'nın İznik ilçesinde sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince zeytinliğe uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sollama yaparken zeytinliğe uçtu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince zeytinliğe uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Sakarya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AEC 479 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Ç. sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinliğe uçtu. Takla atan otomobilin içerisinden yoldan geçenler trafından çıkarılan Hasan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.