SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu icra etti.

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu icra etti.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapacağı gösteri uçuşu öncesinde Ankara’da çevre tanıma uçuşunu icra etti. SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında ise bugün 16.00’da prova uçuşu ve ardından 30 Ağustos’ta gösteri uçuşunu icra edecek.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb