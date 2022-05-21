SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri yaptı

SOLOTÜRK, Genç Kartallar Haftası çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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  • 21.05.2022 16:30
  • Güncelleme: 21.05.2022 16:49
SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri yaptı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

SOLOTÜRK, Genç Kartallar Haftası çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK’ün, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri çerçevesinde sunduğu gösteri ilgiyle izlendi. Yeşilköy’de bulunan Hava Harp Okulu’nda gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, renkli görüntüler oluştururken, girişlerin halka kapalı olduğu gösteriyi vatandaşlar Ataköy Sahili’nden izledi, bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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Kızı ve eşiyle birlikte SOLOTÜRK’ün gösterisini izleyen ve özellikle kızının gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Gözde Kasımoğlu, “Onları görmek insanlara gurur veriyor. Çok güzel, çok başarılılar” ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Damla Çandır ise “Güzeldi, uçtular, sonra da döndüler. SOLOTÜRK’ü çok seviyorum” dedi.

Türkiye’nin çok güzel şeyler yaptığını ifade eden Halil Kızılkaya, “Türkiye’nin neler yaptığını milletimizin görmesi lazım. Halkımız görüyor, gösteriliyor ama bunların daha da yaygınlaşması lazım. Yapılan bu güzel şeyler gösterilirse millet daha da bilinçlenir” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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