SOLOTÜRK pilotu TEKNOFES'te gösteri yaparken yaşadığı heyecanı anlattı

Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFESTE’ki gösterileri izleyenlerin nefeslerini kesiyor. Uçuş esnasında yaşadığı heyecanı anlatan SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Merti, ”TEKNOFEST organizasyonunda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey halkımızla iletişim içerisinde bulunuyoruz. Bu da bizim için çok değerli. Zorlu manevralarımız var. Bunun için hem fiziksel ve ruhsal olarak da gerçekten bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, nefes kesen gösterileriyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyor. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’ de başarılı uçuşlar yapıyor. F-16 ile hava akrobasisi yapan SOLOTÜRK ekibi, izleyenlerin nefeslerini kesiyor. Vatandaşlar gösterileri büyük bir coşkuyla izliyor. SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Mert, TEKNOFEST’te yaşadığı heyecanı anlattı.

“Zorlu manevralarımız var bunun için hem fiziksel ve ruhsal olarak da gerçekten bir mücadele içerisindeyiz”

TEKNOFEST’te olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen, SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Mert, “SOLOTÜRK, ekibi olarak TEKNOFEST organizasyonunda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü burada gençlerimizin kardeşlerimizin gözlerindeki o pırıltıyı görebiliyoruz. Yaşını almış insanlarımızın o yorgun gözlerinin altında ki o ışığı tekrar görebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey halkımızla iletişim içerisinde bulunuyoruz. Bu da bizim için çok değerli. Zorlu manevralarımız var. Bunun için hem fiziksel ve ruhsal olarak da gerçekten bir mücadele içerisindeyiz. Fakat hepimizin belli yıllar 20 senedir uçuyorum. Aynı şekilde Murat binbaşımızın da, Yasin binbaşımızın da. Bu tecrübenin sentezi olarak bütün bu manevralarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde bakım ekibinde görevli personelimiz de kendi ihtisaslarında oldukça tecrübeli” dedi.