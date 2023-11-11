SOLOTÜRK'te görev değişikliği

SOLOTÜRK'te görev süresi dolan '007' Yarbay Emre Mert SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini, '008' Binbaşı Murat Bakıcı'ya devretti.

SOLOTÜRK'te görev değişikliği
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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SOLOTÜRK’te görev süresi dolan “007” Yarbay Emre Mert SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini, “008” Binbaşı Murat Bakıcı’ya devretti.

SOLOTÜRK’te görev süresi dolan “007” Yarbay Emre Mert SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini, “008” Binbaşı Murat Bakıcı’ya devretti. SOLOTÜRK sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yarbay Emre Mert’in SOLOTÜRK’e verdiği emeklerinden ve kattığı değerlerinden dolayı teşekkür etti ve uçuculuk hayatında başarılar diledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman