Solotürk Teknofest'te nefesleri kesti

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te Solotürk gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen festivalin ilk saatlerinde sahnede Solotürk vardı. Solotürk’ün TEKNOFEST’te gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, nefesleri kesti. Katılımcılar uçuş gösterisini büyük beğeni ile izledi. Festival kapsamında bugün Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.