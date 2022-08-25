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Soluğu fabrikanın çatısında aldı

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın yapım işinin üstlenen taşeron firmanın alt yüklenicisi, bu ayki hak edişini alamayınca soluğu çatıda aldı.

Soluğu fabrikanın çatısında aldı
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Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın yapım işinin üstlenen taşeron firmanın alt yüklenicisi, bu ayki hak edişini alamayınca soluğu çatıda aldı.

İddiaya göre, 24 Ağustos Çarşamba günü taşeron firma ve fabrika yetkilileriyle hak ediş konusunda tartışan E.E. (44), Perşembe günü sabah saat 09.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve inşaatı devam eden 5 katlı fabrikanın çatı katına çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe vereceğini söyledi. Sabah saatlerinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay sonrası, olay yerine polis ve Çerkezköy Organize Bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye erlerinin E.E.’ye sağduyulu yaklaşımları sonrası E.E.’nin ikna edilerek intihardan vazgeçmesi üzerine fabrika yetkilileri ve işçileri derin bir nefes aldı.

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Üzerine döktüğü benzinle yaklaşık 30 dakika boyunca yetkililere ecel terleri döktüren E.E., aşağı indirilmesinin ardından önce yıkanıp ardından polis ekiplerine teslim edilerek ifadesi alınmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA
Editör

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