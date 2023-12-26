Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan bebeğe destek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, solunum yolu rahatsızlığı yaşayan bir bebeğe destek olmak için aile ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı, solunum rahatsızlığı yaşayan bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi almak için ailenin kapısını çaldı. Aile ile bir araya gelen Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak hiçbir desteği esirgemeyeceklerini belirtti. Bebekle vakit geçiren Başkan Subaşı, ‘’Bebeğimizin solunum yolu rahatsızlığının tedavi süreci hakkında bilgi aldık. Belediye olarak her zaman yanlarında olmaya ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Bebeğin ailesi ve yakınları Başkan Subaşı’na destekleri için teşekkür etti.