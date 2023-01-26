Sömestir tatili Eyüpsultan'da dolu dolu yaşanıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sömestir tatiline giren öğrencilere hediyesi olan Eyüpsultan Sömestir Fest tüm coşkusuyla devam ediyor.

5 Şubat tarihine kadar sürecek olan festival çerçevesinde birbirinden eğlenceli, birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor. Festival sayesinde aileleriyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkaran çocuklar için etkinlikler aralıksız sürüyor. Festivalde, Ebeveyn Çocuk Atölyeleri etkinlikleri çerçevesinde ESADEM’de Grup Terapi Etkinliği düzenlendi. Aile içi bağları geliştirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik 7 - 14 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleştirildi. Diğer bir diğer etkinlik ise Rami ESMEK’te 7-16 yaş arası çocuklara yönelik Makrome Anahtarlık Yapımı atölye çalışması oldu. Bu etkinlikte de çocuklar ebeveynleriyle birlikte makrome anahtarlık yapımını öğrendiler.

Bu arada Göktürk ESMEK’te de Filografi Magnet Yapımı atölye çalışması gerçekleştirildi. Burada da çocuklar ebeveynleriyle birlikte magnet yaparak eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Anneler çok memnun çocuklar çok mutlu

Oğlu Mustafa Güneş ile birlikte Grup Terapi Etkinliği’ne katılan Gülay Güneş, “Çocuğumuzla birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir etkinlik. Sömestirde başka bir yere gitme imkanı olmayan aileler için böyle etkinlikler çok faydalı. Aileler bu tür etkinlikler sayesinde çocuklarıyla birebir etkileşim içerisinde olma imkanı buluyor. Gün içerisinde çocuklarla çok iletişim halinde olamıyoruz. Grup terapisi anne ile çocuk arasındaki iletişimi artırıyor” dedi.

Grup Terapi Etkinliği’ne kızı Zeynep Özgenç ile birlikte gelen Elif Özgenç, “Gerçekten çok faydalı bir etkinlik. Kendimizi ve çocuğumuzu daha iyi tanımamıza vesile oluyor. İletişim bağımız kuvvetleniyor. Genelde Eyüpsultan Belediyemizin etkinliklerine genelde katılıyorum ve kişisel gelişim açısından çok faydalı buluyorum“ diye konuştu.

Etkinliklerde çocuklar da anneleriyle birlikte zaman geçirmenin, etkinliklere katılmanın, onlarla birlikte el emeği eserler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar.