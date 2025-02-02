Sömestir tatilinin son günü aileler Uludağ'a akın etti

Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Okulların açılmasından önce son günü fırsat bilen aileler Uludağ’a akın etti.

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu zirvede pistleri ve telesiyejleri doldurdu. Sömestir tatilinin gününü değerlendirmek isteyen aileler Uludağ’a akın etti. Hafta sonu yoğunluğu ile birlikte telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştu. Zirvede kar kalınlığı 33 santimetrelere ulaşırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 2 derecelerinde seyretti.

Sömestir tatilinin dolu dolu geçtiğini belirten Zeynep Ada, "Somestir tatilim çok güzel geçti. Birçok yeri gezdik. Son gün de Uludağ’a geldik. Uludağ’ı çok beğendim. En sevdiğim dağ burası oldu. Hem kayak yapabiliyorsun, hem kar topu savaşı yapabiliyorsun hem de kardan adam yapabiliyorsun" dedi.

Ailece Uludağ’da güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Mehmet Ali Kara, "Eskişehir’den bugün geldik. Gayet güzel bulduk, eğlenceli ve keyifli geçiyor. Geleli birkaç saat oldu. Çocuklar kayak yapıyor. Bizde karın tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.