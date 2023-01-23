Sömestr tatiline giren öğrencilerin adresi Keçiören oldu

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren tesisler, sömestr tatiline giren öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, Deniz Dünyası, teleferik ve Doğal Yaşam Parkı çocukların ve gençlerin eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Keçiören’in çeşitli noktalarından ve Keçiören dışından gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte en sık ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan bu tesislerde öğrenciler gün boyunca ücretsiz eğlenme fırsatı buluyor. Sömestirin keyfini doyasıya yaşamak isteyen öğrencileri aileleriyle birlikte Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için inşa ettiğimiz tesislerimiz yoğun ilgi görüyor. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için tesislerimizi ücretsiz yaptık. Tatil dönemi olduğu için Ankara dışından da çocuklarımızın gelmesiyle ilçemizde yoğunluk yaşıyoruz. Çiçek ve meleklerimizi ilçemizde eğlenirken görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.