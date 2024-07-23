Somuncu Baba Fener ve Alipaşa'da!

Film gösterimleri saat 21.00'de Alipaşa Düğün Salonu'nda ve Fener Okul Bahçesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Somuncu Baba Hakkında

"Somuncu Baba", 2010 yılında vizyona giren, Küpsat Kızbaz tarafından yönetilen ve senaryosu yazılan bir Türk komedi filmidir. Filmde başrolleri Kurşat Kızbaz, Altan Akışık, Altan Gördüm, Furkan Palalı, Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Serdar Yeğin, Sina Özer, Suna Selen, Tuvana Türkay, Yunus Emre Yıldırım ve Mahmut Ulu paylaşmaktadır.

Film, Anadolu'da yaşayan, ekmeği kutsal gören ve ekmeğe saygısızlık edenleri cezalandıran Somuncu Baba'nın hikayesini anlatıyor.



Yazlık Sinema Nostaljisi

Silivri Belediyesi tarafından bu yaz düzenlenen Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri kapsamında, farklı filmler Fener, Alipaşa, Gümüşyaka gibi Silivri'nin birçok mahallesinde ücretsiz olarak gösteriliyor.

Etkinlikler büyük ilgi görürken, Silivrililer yaz akşamlarını keyifli bir şekilde film izleyerek geçiriyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliklerimizle hem hemşerilerimizi bir araya getiriyor hem de yaz akşamlarını keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu akşam da Fener ve Alipaşa mahallelerimizde 'Somuncu Baba' filmini izlemelerini bekliyoruz." dedi.