Son 20 yılda 75 tesis hayata geçti

Bilecik’te Devlet Su İşeri (DSİ), son 20 yılda 75 tesisi hayata geçirdi

Değeri her geçen gün artan su DSİ eliyle başta sağlıklı içme suyu olmak üzere, tarım, enerji, hizmet ve çevre gibi farklı sektörlerde değerlendiriliyor. ‘Suda Sıfır İsraf’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına da imkân sağlıyor.

Bilecik Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yıllarda DSİ marifetiyle hizmete açılan tesislerin yanı sıra plan ve proje aşamasındaki yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu, “1954 yılından bugüne, ülkemizin kalkınması için inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede değerlendiren DSİ, son 20 yılda toplam 477 milyar liralık yatırım yaparak 9 bin 585 tesisi hizmete açmış ve aziz milletimizin gönlünde yer edinmiştir” dedi.

DSİ son 20 yılda 716 baraj inşa etti

Genel Müdür Balta, “Son 20 yılda yaklaşık 477 milyar liralık yatırım yaptık. Bu çerçevede son 20 yılda, 716 baraj, 481 gölet ve bent, 101 yeraltı depolama tesisi, bin 633 sulama tesisi, 318 toplulaştırma projesi, 326 içme suyu ve atık su tesisi, 615 Hidroelektrik Santral (HES) ve 5 bin 395 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 9 bin 585 adet tesisi hizmete aldık” ifadelerini kullandı.

"Bilecik için hizmet ürettik, 116 bin 850 dekar araziyi suyla buluşturduk"

Bilecik’e yapmış oldukları DSİ yatırımlarının ayrıntılarına da değinen Genel Müdür Balta,“Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 20 yılda Bilecik’te inşa edilen 27 sulama tesisi ile toplam 116 bin 850 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık” dedi.

"Bilecik’imize 13 baraj kazandırdık"

Marmara Bölgesinin ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Bilecik’te ziraatın daha da gelişmesi için son 20 yılda,75 adet tesis ile 1 milyar 317 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Genel Müdür Balta, “Bilecik’te son 20 yılda 13 barajinşa ettik ve böylece 44 milyon metre küp su depolama hacmine ulaştık” dedi.

"4 barajda inşaat çalışmaları devam ediyor"

Bilecikli çiftçilerin kendilerine sunulan sulama imkânlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Genel Müdür Balta, “Bilecik’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 4 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 36 bin 870 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz.

"Bilecik’e memba kalitesinde içme suyu için çalışıyoruz"

Diğer taraftan 2 adet içme suyu tesisini 2025 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 154 bin 99 kişi için yılda 3,40 milyon metre küp içme suyu temin edilecektir.

T"aşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz"

Ayrıca, Bilecik’te taşkın riskini azaltmak için son 20 yılda tamamlanan 32 adet taşkın koruma tesisi ile 45 adet yerleşim yeri ve bin 230 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz” dedi.

"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yatırımlarımız ile toprağımız daha kıymetli"

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde Bilecik’te 2 adet iş tamamlanarak 112 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacaktır. Bilecik ilinde 6 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanacaktır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.

"Suyun gücünü enerjiye dönüştürüyor, Bileciklilerin hizmetine sunuyoruz"

Bilecik’te son 20 yılda 3 Adet HES tesisinin işletmeye alınmasıyla yıllık 173,84 Milyon KW enerji üretiminin sağlandığını ifade eden Genel Müdür Balta, “Kurulu gücü 34,16 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 195 milyon lira katkı sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bilecikliler için çalışmaya ve Bilecik’i su yapıları ile donatmaya devam edeceğiz” dedi.