Son 24 saatte korona virüsten 10 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 193 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

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  • 03.05.2022 20:14
  • Güncelleme: 03.05.2022 22:28
Son 24 saatte korona virüsten 10 kişi hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 193 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 193 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu. Bir günde toplam 92 bin 562 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 354 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 503 bin 141’e yükseldi.

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2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

SHA Editör
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