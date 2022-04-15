Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 425 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

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  • 15.04.2022 21:28
  • Güncelleme: 15.04.2022 21:43
Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 4 bin 425 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. Bir günde toplam 171 bin 946 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 493 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,41 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 322 bin 713’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

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Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

SHA-Y
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