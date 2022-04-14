Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 127 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

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  • 14.04.2022 21:48
  • Güncelleme: 14.04.2022 21:52
Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 127 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 5 bin 127 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 oldu. Bir günde toplam 182 bin 446 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 783 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 301 bin 011’e yükseldi.

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2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

SHA-Y
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