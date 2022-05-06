Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 743 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

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  • 06.05.2022 20:28
  • Güncelleme: 06.05.2022 21:24
Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 743 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Bir günde toplam 135 bin 316 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 2 bin 239 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 536 bin 47’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

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Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

SHA Editör
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