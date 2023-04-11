Son anda manevra yaptı, 25 metrelik şarampole devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan elektrikli bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil, 25 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilin yaptığı manevrayla darbe alan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 06 RUY 04 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E. idaresindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrasında kontrolden çıkarak 25 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilin yaptığı manevrada darbe alan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla çıkarken elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet E., Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yapması, manevra sonrasında elektrikli bisiklet sürücüsünün darbe alarak düşmesi ve otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.