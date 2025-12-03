Son Anlarda Kaçan Galibiyet: Gümüşyaka Deplasmandan 1 Puanla Döndü

TFF İstanbul Amatör 1. Küme 1. Grup’ta mücadele eden Gümüşyaka, Esenyurt Turgut Özal Stadı’nda oynanan zorlu deplasmanda üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Maça disiplinli ve dirençli başlayan Gümüşyaka, 34. dakikada Yasin Akkaya’nın klas kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla bitiren ekip, ikinci yarıda rakibinin baskısıyla daha fazla savunmada kaldı.

Maçın kırılma anı: 87. dakikadaki korner golü

Karşılaşmanın ikinci yarısında topa daha fazla sahip olan Esenyurt İncirtepespor, oyunu Gümüşyaka yarı alanına yığarak beraberlik golünü aradı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 87. dakikadaki korner organizasyonuyla buldu ve skor 1-1’e geldi. Son dakikalarda her iki takım da galibiyet adına fırsatlar yaratsa da sonuç değişmedi.

Gümüşyaka sahadan 1 puanla ayrıldı

Alınan beraberlikle Gümüşyaka, deplasmanda değerli bir puanı hanesine yazdırırken; İncirtepespor ise son anlarda bulduğu golle kaybı önledi. Teknik heyet ve oyuncuların mücadele gücü ise tribünlerden alkış aldı.