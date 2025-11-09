'Son Aziz' Nektarios Anısına Kültürlerin Buluşması

1500 kişilik katılım ve barışın simgesi güvercinler

Fener Rum Patrikhanesi tarafından organize edilen programa, Yunanistan’dan gelen yaklaşık 1500 kişi katıldı. Silivri sahilinde gerçekleştirilen törende, barış ve kardeşliğin simgesi olarak beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.

“Silivri birlikte güzel”

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin kültürel zenginliğine ve hoşgörü geleneğine vurgu yaparak,

“Silivri; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle güçlü bir kenttir. Biz bu gücü farklılıklarımızı yarıştırmadan, yan yana durabilme kültüründen alıyoruz. İnançlara ve kimliklere eşit mesafede hizmet ediyoruz. Bizim tarafımız Silivri’nin huzurudur.” dedi.

Patriği Bartholomeos’tan teşekkür mesajı

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, konuşmasında Silivri halkına ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür ederek,

“Her sene 9 Kasım’da Aziz Nektarios’un bayramını kutluyoruz. Silivri’den daha güzel bir yer bulamazdık çünkü burası azizimizin doğum yeridir. Siz Silivrililer, Sayın Başkan başta olmak üzere bu doğum yerini koruyor ve güzelleştiriyorsunuz. Patrikhanemiz adına minnettarız.” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin dostluğu sahneye taşındı

Program, Türkiye ve Yunanistan halk oyunları ekiplerinin sahne performanslarıyla sona erdi. Katılımcılar, kültürlerin buluştuğu bu anlamlı günde müzik, dans ve dostluk atmosferi içinde keyifli anlar yaşadı.

Silivri, hem tarihi kimliğiyle hem de barışa verdiği mesajla bir kez daha “birlikte yaşamanın” simgesi oldu.