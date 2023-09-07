Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirerek, “Kahraman ordumuzun PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 185’e ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.

“Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423’e yükseldi”

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 667 şahsın yakalandığını belirten Tuğamiral Aktürk, “Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423’e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 316’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur” diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, bu yılın başından itibaren harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Aktürk, bu saldırıların ardından Mehmetçik tarafından 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

“Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir”

Tahıl Girişimi’ne ilişkin de Tuğamiral Aktürk şunları söyledi:

“Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Bu doğrultuda 4 Eylül 2023 tarihinde bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi’ye giden Cumhurbaşkanımız ve Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir. Temennimiz bu görüşmenin ardından küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte, tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim’in devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır. Diğer yandan Karadeniz’de mevcut hassas güvenlik dengesinin ‘bölgesel sahiplik’ ve ‘Montrö ilkeleri’ çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

"Temennimiz Ege Denizi’nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi’nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir” açıklamasında bulundu.

Kahraman Mehmetçik’in küresel barış ve istikrara katkı sağladığını aktaran Tuğamiral Aktürk, tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini bildirerek, “İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Palinuro, 1 Eylül 2023 tarihinde Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirmiş, Karadeniz’in mayınlardan arındırılmasına yönelik Romanya’da 5-6 Eylül tarihlerinde icra edilen SEA BREEZE-2 Tatbikatı’na Silahlı Kuvvetlerimiz katılım sağlamıştır. Ayrıca Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz görevini başarıyla icra etmiş, bölgede sükûnun sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Taburumuz 4 Eylül 2023 tarihinde geri intikale başlamış ve 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlamıştır” şeklinde konuştu.

5 Eylül tarihinde Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5’inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55’inci ve 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarından askeri personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, “Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca, 4 Eylül tarihinde dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyetinin başlatıldığını ve 17 Eylül tarihine kadar başvuruların devam edeceğini açıkladı.