SON DAKİKA | SİLİVRİ BELEDİYESİ'NDE HAREKETLİ SAATLER

Silivri Beledivesi hizmet binası, bu sabah saatlerinde çevik kuvvet ekipleri tarafından kontrol altına alındi. Edinilen ilk bilgilere göre belediye binasında bir operasyon gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | SİLİVRİ BELEDİYESİ'NDE HAREKETLİ SAATLER
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Beledivesi hizmet binası, bu sabah saatlerinde çevik kuvvet ekipleri tarafından kontrol altına alındi. Edinilen ilk bilgilere göre belediye binasında bir operasyon gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. 

Bina çevresinde qüvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin çalısmaları sürüvor. Operasvonun kapsamı ve gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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Gelişmeleri yerinden takip ediyoruz. Ayrıntılar geldikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.