SON
DAKİKA
Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya tutuklandı
MSB: 'Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu'
Zeynep Sönmez, Tunus'ta şampiyon

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarihe geçti

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in beşinci durağı olan İngiltere'de tarihi bir yarış haftasına imza attı. Donington Park'taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca olağanüstü savunmalara imza atarak damalı bayrağı lider geçti. Superpole yarışını da kazanarak İngiltere'de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçti.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarihe geçti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın beşinci durağı olan İngiltere’de tarihe geçmeyi başardı. Donington Park’taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca teker tekere mücadele ettiği Jonathan Rea’e karşı olağanüstü savunmalar yaparak zafere ulaştı.

Dünya şampiyonları arasında nefes kesen mücadele

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Donington Park’taki ilk yarışta elde ettiği birincilikle sezonun ilk zaferini kazanan Toprak Razgatlıoğlu superpole yarışını kazanarak birinci sırayı elde etti. İyi bir start alarak yerini korumayı başaran son dünya şampiyonu Toprak ile 6 dünya şampiyonluğu yaşayan Jonathan Rea arasında yarış boyunca heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Rea birkaç kere liderliği kısa süreliğine alsa da olağanüstü savunmalar yapan Toprak konumunu korumayı başardı.

Toprak’tan tarihi başarı

Yarışın sonuna doğru rakipleriyle arasındaki farkı açan Razgatlıoğlu damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Elde ettiği birincilikle İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak Superbike tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şampiyona lideri Bautista yarışı ikinci bitirirken, Rea üçüncü sırada yer aldı. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 29-31 Temmuz tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde yeniden piste çıkacak.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarihe geçti
Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarihe geçti
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Başkan Yılmaz'dan yoğun bayram mesaisi
Başkan Yılmaz’dan yoğun bayram mesaisi
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin