Son Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan üç podyum birden

Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonunun ikinci yarışına İspanya'da çıktı. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu, TSİ 15.00'te gerçekleşen hafta sonunun ikinci yarışında da damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

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  • 10.04.2022 17:33
  • Güncelleme: 10.04.2022 17:50
Son Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan üç podyum birden
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonunun ikinci yarışına İspanya’da çıktı. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu, TSİ 15.00’te gerçekleşen hafta sonunun ikinci yarışında da damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’daki Aragon Pisti’ndeki sezonun ikinci yarışında da podyumda yer aldı. Hafta sonunun ilk yarışında üçüncü olan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta da iyi bir performans ortaya koyarak bir kez daha damalı bayrağı üçüncü sırada gören isim oldu.

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Bir sonraki durak Hollanda

Toprak Razgatlıoğlu’nun üçüncü sıradan başladığı ilk hafta sonunun ikinci yarışında heyecan dolu anlar yaşandı. Michael Rinaldi’yle üçüncülük mücadelesi veren Razgatlıoğlu, bitime üç tur kala rakibini geçerek, üçüncü sırayı elde etti. Bitiş çizgisini Alvaro Bautista birinci geçerken, ikinciliği Jonathan Rea elde etti. Ayrıca Superpole yarışında da son turda Michael Rinaldi’yi geçerek üçüncü olan Razgatlıoğlu, hafta sonunda üç kez podyumda yer aldı. Sezonun üçüncü ve dördüncü yarışı, 22-24 Nisan tarihlerinde Hollanda’daki 4 bin 542 kilometrelik Dutch Pisti’nde koşulacak.

İHA

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