Son şampiyon Galatasaray, sezona Kayseri'de başlayacak

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’a konuk olacak. İki sarı-kırmızılı ekip yarın saat 21.45’te RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaşacak.

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başladı. Bunun için sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 3 resmi maça çıktı. Aslan, Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

55. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 54 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1’lik skorla kazanırken, Galatasaray da İstanbul’daki maçtan 6-0’lık skorla galip ayrıldı.

Son 6 lig maçından galip ayrıldı

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş’a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 6 lig müsabakasından da galip ayrıldı.

Okan Buruk ile Çağdaş Atan 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda Buruk, Galatasaray ve Başakşehir’i çalıştırırken, Atan da Alanyaspor ve Kayserispor’un başındaydı. Söz konusu müsabakalarda Çağdaş Atan’ın takımları 2 kez kazanırken, Okan Buruk’un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Transfer dönemini hareketli geçiriyor

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna 9 futbolcu transfer etti. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan’ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar ayrıca Angelino, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve son olarak Tete’yi renklerine bağladı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.