Son sınıf öğrencileri veda programı düzenledi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri veda programı düzenledi.

Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi son öğrencileri Müdür Yardımcısı Emine Kabak’ın rehberliğinde velileri için şiir okuma programı gerçekleştirdi. Okuldaki öğrenciler, öğretmen ve veliler katılım sağladığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Tatil öncesi yaşanan güzel anlar için veliler emeği geçen yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programı gerçekleştiren son sınıf öğrencileri aileleri kadar kendilerinin de duygulandığını belirterek, “Üzerimizden emeğini ve sabrını hiç esirgemeyen ailelerimize bu şekilde teşekkür etmek istedik ömrümüzün en güzel dört yılıydı lise hayatımız, bu dönemi çok değerli aile üyelerimizle eğlenerek kapatmak istedik katılımın fazla olması bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.