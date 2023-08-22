Son sürat gelip çarptı...2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Bursa’da hızla giden otomobilin belediye minibüsüne çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Gürsu ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GE 4265 plakalı otomobil sürücüsü M.A., kavşakta karşı taraftan gelen 16 TCL 95 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, otobüs şoförü Kenan Uğurlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilde bulunan M.A., S.A. ve M.A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı S.A. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, özel otomobilin son sürat yoluna devam eden minibüse yandan çarptığı görülüyor.