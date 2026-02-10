Son veda yürek yaktı: Küçük kız babasını tebessümle uğurladı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde evinde silahını temizlediği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki polis memuru, törenle son yolculuğuna uğurlanırken küçük kızının babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sevgiyle dokunduğu anlar yürekleri dağladı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Umut Sıbıç (36), ikametinde silahını temizlediği sırada silahın ateş alması neticesinde göğüs bölgesinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, polis memurunun annesi, eşi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu seven kızı ve yakınlarının tabuta sarılarak feryat etmesi yürekleri dağladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Umut Sıbıç’ın cenazesi, ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrasında memleketi Zonguldak’a gönderildi. Hayatını kaybeden polis memuru, Uzun Mehmet Camisinde İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnağzı Mahallesi Dilek Sokak’ta ki aile mezarlığına defnedilecek.