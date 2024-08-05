Son yılların en sıcak Temmuz ayında klima satışları rekor kırdı

Geçtiğimiz Temmuz ayı, hem dünya hem de ülke genelinde en sıcak günlerini yaşadı. Serinlemek için klima ve vantilatör gibi ürünlerde talep patlaması yaşandı. Hepsiburada’nın temmuz ayı satış verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Şirket, bu yılın temmuz ayında klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında arttığını açıkladı.

22 Temmuz 2024’ün dünya genelinde yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçmesinin ardından, Hepsiburada’nın temmuz ayı satış verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Hepsiburada, bu yılın temmuz ayında klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında arttığını açıkladı.

Sadece klima satışlarında değil, serinlemek için kullanılan diğer araçların satışlarında da artış gözlemlendi. Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Mayıs-Temmuz dönemine ilişkin satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Klima satışlarında adet bazında yüzde 83, vantilatör satışlarında yüzde 55 ve portatif soğutucu satışlarında yüzde 130 oranında büyüme, artan hava sıcaklıklarının tüketicilerin alışverişlerindeki etkisini gözler önüne seriliyor.

Veriler, küresel ısınmanın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde, tüketicilerin serinleme ihtiyacına yönelik talebini açıkça ortaya koyarken, aynı zamanda, iklim değişikliğinin günlük yaşamımızı nasıl şekillendirdiğine dair önemli ipuçları sunuyor.