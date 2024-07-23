'Sonay Sübliminal Art Sergisi' Açıldı

Sonay Kars Aslantürk sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, “Çocukluğumdan beri süre gelen resim tutkum, 2016 yılında kara kalem çalışmalarına başlamam ile ortaya çıktı. 2021 yılı, pandemi döneminde televizyonda izlediğim bir programda "içsel yolculuk" kavramıyla yeşermeye başladı ve tamamen bu tarza yöneldim.” dedi.

Aslantürk: İç Dünyamı Çizgilerle İfade Ediyorum

Başlarda mandala formatını kullanarak çizimlerine yön verediğini söyleyen Aslantürk, zamanla kendi tarzını oluşturarak mandaladan uzaklaştığını ve tamamen kendi özgün tarzını geliştirdiğini dile getirdi.

Ruh haline göre çizimler yaptığını ve bu çizimleri renklendirerek iç dünyasını ifade ettiğini söyleyen Aslantürk, “Yaptığım çalışmalar arkadaşlarım tarafından ilgi görmeye başladı. Kendimde, çizimler yaptıkça geliştiğimi ve iç dünyamı çizgilerle ifade edebildiğimi fark ediyordum” dedi.



“Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, resim sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçılara destek vermenin belediye başkanı olarak en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözlerine atıfta bulunarak, sanatın toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. Sanat ve sanatçının yanında olmanın bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Balcıoğlu, bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sonay Kars Aslantürk'ün pandemi döneminde yaşanan kapanma sürecinde ürettiği eserlerle insanlara umut ve ilham verdiğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Sonay Subliminal Art" serisinin ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Atatürk'ün sanat ve sanatçıya verdiği öneme bir kez daha dikkat çeken Balcıoğlu, “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkar olamazsınız” sözünü hatırlatarak, sanatçı olmanın özel ve değerli bir yetenek olduğunu vurguladı.



Pandemi döneminin getirdiği kısıtlamaların birçok sanatçı gibi Sonay Hanım'ı da derinden etkilediğini belirten Balcıoğlu, Aslantürk'ün bu süreci üretkenliğiyle taçlandırarak sanatını uluslararası alanda sergilemeye devam ettiğini söyledi. Başkan Balcıoğlu, Aslantürk'ün eserlerinin sadece göze değil, ruhumuza da hitap eden derin anlamlar barındırdığına inandığını belirterek, sergideki eserlerin yeni perspektifler kazandıracağını ve içsel bir yolculuğa çıkılacağını ifade etti.

“Sanatının Daha Geniş Kitlelere Ulaşmasını Temenni Ediyorum”

Geçmiş Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi konuşmasında, "Bugün burada, sanatın ve sanatçının değerini bir kez daha anlamamıza vesile olan bu güzel etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sonay Hanım'ın eserleri, içsel yolculuğumuzda bize rehberlik ediyor. Kendisine bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.



İBB Meclis Üyesi Ufuk İnan: Sanatın ve Sanatçının Her Zaman Yanında Olacağız

Sanat, toplumların gelişiminde ve kültürel mirasın korunmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İBB Meclis Üyesi Ufuk İnan, “Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız ve bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu serginin, tüm sanatseverler için ilham verici olmasını diliyorum" dedi.