Sonbaharda etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da hafta sonu sıcak hava etkili olmaya başladı. Taksim’de sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar gölgelik yerleri tercih ederken bazıları ise şemsiye gibi yöntemleri denedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar arttı. Sonbaharda etkili olan sıcak hava bunalttı. Taksim’de sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yollar denedi. Taksim’e gezmeye gelen vatandaşlardan bazıları gölgelik alanlara yöneldi. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunurken, yorulanlar ise çimlerde uzanmayı tercih etti.