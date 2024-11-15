Sonbaharın renkleri ile sis birleşti

Kocaeli'de sonbaharın renkleri eşsiz manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde sis ve sonbaharın renkleri bir araya geldi.

Sonbaharın renkleri ile sis birleşti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de sonbaharın renkleri eşsiz manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde sis ve sonbaharın renkleri bir araya geldi.

Sonbaharın kendisini hissettirdiği Kasım ayında, renkler adeta görsel şölen oluşturuyor. Doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, sabahın ilk saatlerinde siste eşlik ediyor.

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Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sis ve renklerin buluşması, izleyenlere mest ediyor.

Başiskele ormanları da hem spor, hem de doğa tutkunlarının uğrak noktası.